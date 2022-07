Giochi del Mediterraneo 2022 | scherma | Filippi è medaglia di bronzo nel fioretto

(Di martedì 5 luglio 2022) Davideha vinto ladinelaidel. Dopo le fasi preliminari Edoardo Luperi, Guillaume Bianchi e Davidesono giunti al tabellone degli ottavi. Bianchi ha superato il turco Martino Minuto 15-14 mentre Edoardo Luperi ha guadagnato i quarti superando l’egiziano Essam 15-8.è passato invece con un bye ma ha trovato sulla sua strada il compagno di squadra Bianchi, sconfitto per 15-8. Nell’altro quarto di finale Luperi è stato battuto dall’egiziano Hamza 15-14. In semifinale, l’azzurro è stato sconfitto in semifinale dal serbo Veljko Cuk 15-10. SportFace.

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - Azzurri : #Under18 ???? ??Giochi del Mediterraneo: gli #Azzurrini sbattono sui pali, in finale a far festa è la #Francia ??… - sportface2016 : #Nuoto, #GiochidelMediterraneo2022: #Rivolta conquista l'oro. #Cesarano è bronzo - sportface2016 : #GiochidelMediterraneo 2022 #Scherma , #Filippi è medaglia di bronzo nel #fioretto -

