Giochi del Mediterraneo 2022 oggi: orari martedì 5 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 5 luglio 2022) oggi, martedì 5 luglio, si terrà la dodicesima giornata di gare della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputa ad Orano, in Algeria. La giornata di gare inizierà con la scherma alle 10.00 italiane e si chiuderà con il nuoto attorno alle ore 20.45 italiane. Diretta streaming degli eventi principali su Italia Team TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito il calendario odierno della 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo con tutti gli italiani oggi protagonisti. LA DIRETTA LIVE DEI Giochi DEL Mediterraneo DALLE 10.00 programma Giochi DEL Mediterraneo 2022 ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022), si terrà la dodicesima giornata di gare della 19ma edizione deidel, che si disputa ad Orano, in Algeria. La giornata di gare inizierà con la scherma alle 10.00 italiane e si chiuderà con il nuoto attorno alle ore 20.45 italiane. Direttadegli eventi principali su Italia Team TV, disponibile sul sito del CONI. Di seguito il calendario odierno della 19ma edizione deidelcon tutti gliprotagonisti. LA DIRETTA LIVE DEIDELDALLE 10.00DEL...

Pubblicità

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - Federvolley : #JMORAN2022 #LaNazionale ????maschile conquista il bronzo?? ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno ba… - manuelcristaldi : RT @aboubakar_soum: L’aurora del BASTA sta sorgendo nel cielo del Paese Reale. Non consentiremo al Palazzo, impegnato in giochi di potere,… - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del Mediter… -