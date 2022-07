Giochi del Mediterraneo 2022 | il medagliere completo | la classifica delle Nazioni

Pubblicità

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - _Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - fabridal : #federvolley Giochi del Mediterraneo: la Croazia si aggiudica l’oro maschile - Volleyball_it : Giochi del Mediterraneo: La mappa delle 12 campionesse dell'Italia d'oro. i club, titolari/riserve by… -

ORANO (Algeria) " Finisce con una sconfitta in finale l'avventura dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo . Gli azzurrini, guidati da Daniele Franceschini , si devono arrendere alla Francia che vince per 1 - 0 grazie alla rete di Pirringuel al 68' e conquista così la medaglia d'oro.Argento amarissimo per l'Italia Under 18 ai Giochi del Mediterraneo: la squadra del tecnico Daniele Franceschini viene sconfitta 1 - 0 dalla Francia in finale, a causa del gol di Lenny Seive Pirringuel al 68'. Per gli azzurrini sfuma il sogno ...