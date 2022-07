Giannini | “La natura si vendica delle offese dell’uomo | chi ha irriso gli ambientalisti ‘gretini’ dovrebbe fare mea culpa”

Leggi su lastampa

(Di martedì 5 luglio 2022) Il direttore de La Stampa , Massimo, è intervenuto alla trasmissione In Onda su La7 e ha analizzato il recente disastro della Marmolada: "Questa era una tragedia evitabile - ha commentato -. Sappiamo bene che il rischiovalanghe con temperature così alte è elevatissimo. Forse dobbiamo adeguarci all'idea che in certi periodi dell'anno è necessario chiudere al turismo e alle escursioni in montagna".