(Di martedì 5 luglio 2022) Iltorna al lavoro, ma senza, cheil primo giorno di ritiro. Il club dice per motivi famigliari Inizia la lunga estate calda di. Ieri ilsi è ritrovato per il primo giorno di ritiro, ma CR7 non era presente. Il club dispecifica che l’assenza del portoghese era dettata da dei motivi famigliari, ma il malcontento diè cosa risaputa e nelle ultime ore si è intensificato il pressing del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Giallo Manchester United, Cristiano Ronaldo diserta il raduno -

