“Già un nuovo lavoro”. Carmen Di Pietro, dopo l’Isola dei Famosi sorride alla bella notizia (Di martedì 5 luglio 2022) Carmen Di Pietro, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. Una vera e propria bomba sta scuotendo il mondo della televisione, con la showgirl che sembra essersi ripresa la scena con grande merito. Nonostante non sia stata in grado di conquistare il reality show condotto da Ilary Blasi, insieme a suo figlio Alessandro Iannoni è stata uno dei volti principali del programma. Infatti, è riuscita a far parlare sempre di sé, anche se comunque non sono mancati momenti di tensione e che hanno scatenato polemiche. Carmen Di Pietro, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. E che lavoro, visto che indubbiamente è da ritenersi molto soddisfacente. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)Didei. Una vera e propria bomba sta scuotendo il mondo della televisione, con la showgirl che sembra essersi ripresa la scena con grande merito. Nonostante non sia stata in grado di conquistare il reality show condotto da Ilary Blasi, insieme a suo figlio Alessandro Iannoni è stata uno dei volti principali del programma. Infatti, è riuscita a far parlare sempre di sé, anche se comunque non sono mancati momenti di tensione e che hanno scatenato polemiche.Didei. E che, visto che indubbiamente è da ritenersi molto soddisfacente. ...

Pubblicità

sole24ore : 'Con il #PNRR abbiamo in mente un grande piano di digitalizzazione e recupero dei borghi. Porteremo la banda larga… - juventusfc : Il nuovo design di un’area dedicata del JTC è già pronto per la prossima stagione ???? Grazie a tutti i tifosi che… - SimoneTogna : Nuovo murales a Milano. Eto’o incorona #Onana: “Il re è già a Milano”. E #Ibra osserva rassegnato la scena. #inter… - SCrisicelli : @LIL_CRISTO @marifcinter Una cosa è Esposito che non mi dice niente, a me Casadei da sensazioni positive un giorno… - ergimehmetaj : @ven_ire Intanto non lo dovevi perdonare in primis, che siano promesse o meno, se sai che lo aveva gia fatto, perch… -