Germania, primo deficit commerciale dal 1991. Le sanzioni alla Russia sono un boomerang (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – Le sanzioni alla Russia funzionano davvero? Se sui danni al sistema economico russo il dibattito è ancora aperto e c’è chi sostiene che gli effetti si vedranno più avanti, quel che è certo è che nel frattempo a pagare un conto salato è l’Europa. Siamo insomma di fronte a un clamoroso boomerang, perché come più volte segnalato su questo giornale – e come facilmente preventivabile – chi aveva forti legami commerciali (ed energetici) con Mosca, adesso sta subendo un colpo piuttosto pesante. Prova ne sia il primo deficit mensile registrato dalla Germania in tre decenni. Già, da ben 31 anni (correva l’anno 1991) a Berlino non si avvertiva una batosta del genere. Germania, quanto pesano le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – Lefunzionano davvero? Se sui danni al sistema economico russo il dibattito è ancora aperto e c’è chi sostiene che gli effetti si vedranno più avanti, quel che è certo è che nel frattempo a pagare un conto salato è l’Europa. Siamo insomma di fronte a un clamoroso, perché come più volte segnalato su questo giornale – e come facilmente preventivabile – chi aveva forti legami commerciali (ed energetici) con Mosca, adesso sta subendo un colpo piuttosto pesante. Prova ne sia ilmensile registrato din tre decenni. Già, da ben 31 anni (correva l’anno) a Berlino non si avvertiva una batosta del genere., quanto pesano le ...

Pubblicità

petergomezblog : Germania, primo rosso della bilancia commerciale da 30 anni. Esportazioni in calo e forte incremento dei costi dell… - eErgaOmnes : RT @Lukyluke311: Primo deficit commerciale per la #Germania in più di 3 decenni. Una svolta storica. Ora immaginiamo cosa sta succedendo al… - PressGiochi : Lotterie in Germania: nel primo semestre 2021 segnano un +7,9%: - lidentita : L'#inflazione fa crollare anche l'#economia tedesca: a pesare sono soprattutto le mancate esportazioni verso la… - LucaPicotti : Inflazione, primo deficit commerciale dopo decenni, riarmo, ridiscussione della propria posizione in Europa e nel m… -