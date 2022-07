Gentile: "Mundial '82, Zico esagerò per la maglia strappata. Juventus, prendi Koulibaly" (Di martedì 5 luglio 2022) L'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile, durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, ha parlato del Mundial '82 e non solo:"La vigilia di quella partita Bearzot non venne neanche a dirmi che... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 5 luglio 2022) L'ex calciatore e tecnico Claudio, durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, ha parlato del'82 e non solo:"La vigilia di quella partita Bearzot non venne neanche a dirmi che...

Pubblicità

Irisamalu : RT @AmeduriMichele: Zoff Gentile Cabrini Oriali Collovati Scirea Conti Tardelli Rossi Antognoni Graziani. 40 anni fa. C'ero. E chi non c'er… - AmeduriMichele : Zoff Gentile Cabrini Oriali Collovati Scirea Conti Tardelli Rossi Antognoni Graziani. 40 anni fa. C'ero. E chi non… - maquaranta : RT @larosa_filippo: 40 anni fa #italiaargentina di ESPAÑA 82, girone a 3 col ???? valida per le semifinali. Difesa e contropiede ragionato.… - larosa_filippo : 40 anni fa #italiaargentina di ESPAÑA 82, girone a 3 col ???? valida per le semifinali. Difesa e contropiede ragiona… - morenoAlmare : RT @gippu1: 22) Mai dare fuori partita Maradona: dopo l'ennesimo calcione di Gentile, si ribella al suo destino di uomo-delusione del Mundi… -