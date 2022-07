Gb, si dimettono ministri Finanze e Salute (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sale la tensione politica in Gran Bretagna, dove il ministro delle Finanze Rishi Sunak e quello della Salute Sajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore Boris Johnson. “Il pubblico si aspetta giustamente che il governo sia condotto in maniera propria, competente e seria. Penso che valga la pena battersi per questi standard ed è per questo che mi dimetto”, ha detto Sunak. Ancora più duro il suo collega della Salute. I britannici “si aspettano integrità dal loro governo”, ma ora gli elettori ritengono che l’amministrazione Johnson non sia competente, “né agisca nell’interesse della nazione”, ha affermato. Le clamorose dimissioni di due importanti ministri, arrivano dopo che il premier è stato costretto ad umilianti scuse sulla gestione del caso di Chris ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sale la tensione politica in Gran Bretagna, dove il ministro delleRishi Sunak e quello dellaSajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore Boris Johnson. “Il pubblico si aspetta giustamente che il governo sia condotto in maniera propria, competente e seria. Penso che valga la pena battersi per questi standard ed è per questo che mi dimetto”, ha detto Sunak. Ancora più duro il suo collega della. I britannici “si aspettano integrità dal loro governo”, ma ora gli elettori ritengono che l’amministrazione Johnson non sia competente, “né agisca nell’interesse della nazione”, ha affermato. Le clamorose dimissioni di due importanti, arrivano dopo che il premier è stato costretto ad umilianti scuse sulla gestione del caso di Chris ...

