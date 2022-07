Gb: scandalo Pincher, 'Johnson sapeva di caso precedente' (Di martedì 5 luglio 2022) Si aggrava la posizione di Boris Johnson in relazione alla vicenda che ha travolto un suo pretoriano nella compagine di governo Tory, Chris Pincher: costretto a dimettersi la settimana da deputy chief ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Si aggrava la posizione di Borisin relazione alla vicenda che ha travolto un suo pretoriano nella compagine di governo Tory, Chris: costretto a dimettersi la settimana da deputy chief ...

Pubblicità

infoitestero : Scandalo molestie, Johnson nei guai. Altre sei accuse contro il tory Pincher - blogLinkes : Molesta due uomini in un club: scandalo sul deputato tory Christopher Pincher. E' un nuovo imbarazzo per Johnson… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ennesimo scandalo a sfondo sessuale della politica britannica. La vicenda riguarda Chris Pincher costretto a dimettersi d… - raspa90 : RT @repubblica: Molesta due uomini in un club: scandalo sul deputato tory Christopher Pincher. E' un nuovo imbarazzo per Johnson [dal nostr… - EmilioBerettaF1 : Molesta due uomini in un club: scandalo sul deputato tory Christopher Pincher. E' un nuovo imbarazzo per Johnson… -