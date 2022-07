Gb | governo Johnson perde pezzi | si dimettono ministri Finanze e Salute

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sale la tensione politica in Gran Bretagna, ildi Boris. Il ministro delleRishi Sunak e quello dellaSajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore. “Il pubblico si aspetta giustamente che ilsia condotto in maniera propria, competente e seria. Penso che valga la pena battersi per questi standard ed è per questo che mi dimetto”, ha detto Sunak. Ancora più duro il suo collega della. I britannici “si aspettano integrità dal loro”, ma ora gli elettori ritengono che l’amministrazionenon sia competente, “né agisca nell’interesse della nazione”, ha affermato. Le clamorose dimissioni di ...

21.25 CrisiLondra: via due ministri Borissempre più in bilico. Dopo gli scandali degli ultimi mesi, a mettere a rischio la tenuta deldi Londra sono le dimissioni di due ministri chiave, ...LONDRA - "Non possiamo andare avanti così. Non possiamo continuare a servire questo. Ci dimettiamo". Fermi tutti. Forse è scoccata davvero la fine politica di Boris. A Westminster è in corso un "golpe" di una fazione sempre più grossa del partito conservatore che ...Accusando Boris Johnson di non agire nell'interesse nazionale dopo la sua ammissione di aver promosso un deputato accusato di molestie ...Il premier sotto accusa per la gestione delle denunce di cattiva condotta contro l'ex vice capo dei deputati conservatori, Chris Pincher ...