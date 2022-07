Gb: governo Johnson a pezzi, due ministri lasciano (Di martedì 5 luglio 2022) Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson va in pezzi travolto dallo scandalo Pincher: due ministri lasciano. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, si è dimesso pure il cancelliere dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Nel Regno Unito ildi Borisva intravolto dallo scandalo Pincher: due. Dopo il titolare della Sanità, Sajid Javid, si è dimesso pure il cancelliere dello ...

