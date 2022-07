Gabriele Gentile | l’influencer che racconta su Tik Tok l’aggressione omofoba subìta | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Noto su TikTok con il nickname Avocadogabb,, influencer 21enne seguito da circa 650mila persone hato sul social un’aggressionementre rientrava a casa dopo una festa in spiaggia con amici. “Non credo a quello che è appena successo voglio piangere”, dice il giovane davanti allacamera. “Mentre tornavo in albergo con il monopattino, che tra l’altro sto ancora pagando, sono in crop top, un gruppo di ragazzi ha visto che sono evidentemente gay, hanno iniziato ad insultarmi poi mi hanno lanciato tutta la birra addosso”. Il ragazzo mostra la maglietta ancora bagnata a testimoniare quanto poco tempo sia passato dalchesu Tik Tok ...