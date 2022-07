Franco Bortuzzo all’attacco: “La mia famiglia non si tocca” (Di martedì 5 luglio 2022) Franco Bortuzzo non ne può più. A quanto pare da quando Lulù Selassié e suo figlio Manuel si sono lasciati riceve migliaia di insulti molto pesanti rivolti sia verso di lui che verso la sua famiglia e ora è passato all’attacco. Franco Bortuzzo prende una decisione drastica: “Dopo due mesi di silenzio è ora di finirla“ A quanto si apprende dal portale The Pipol Gossip, diretto da Gabriele Parpiglia, il papà del celebre nuotatore sarebbe stato sommerso dagli insulti. Sembra infatti che all’indomani della rottura tra i due fidanzatini del Grande Fratello Vip 6, si fosse creata una chat Telegram in cui volavano parole molto pesanti nei confronti dell’uomo, insulti a lui e la sua famiglia. Oggi l’uomo ha denunciato e ha reso pubblico il suo gesto scrivendo un post ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 luglio 2022)non ne può più. A quanto pare da quando Lulù Selassié e suo figlio Manuel si sono lasciati riceve migliaia di insulti molto pesanti rivolti sia verso di lui che verso la suae ora è passatoprende una decisione drastica: “Dopo due mesi di silenzio è ora di finirla“ A quanto si apprende dal portale The Pipol Gossip, diretto da Gabriele Parpiglia, il papà del celebre nuotatore sarebbe stato sommerso dagli insulti. Sembra infatti che all’indomani della rottura tra i due fidanzatini del Grande Fratello Vip 6, si fosse creata una chat Telegram in cui volavano parole molto pesanti nei confronti dell’uomo, insulti a lui e la sua. Oggi l’uomo ha denunciato e ha reso pubblico il suo gesto scrivendo un post ...

