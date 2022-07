Francesca Pascale | venduta la villa che Berlusconi le regalò | le foto di ' Villa Maria'

(Di martedì 5 luglio 2022) Unada sogno, immersa nel verde del cuore della Brianza, non lontano da Arcore. Qui Silvioavevano scelto il loro nido d'amore, con l'ex presidente del...

Villa Maria a Rogoredo di Casatenovo (nel Lecchese) ha ufficialmente cambiato proprietario: la villa che Silvio Berlusconi aveva acquistato nel 2015 per l'ex compagna- e che le aveva lasciato dopo la fine della loro relazione, pur mantenendone la proprietà - è stata venduta. La conferma arriva da Lionard Luxury Real Estate , l'agenzia ...Articoli più letti Paola Turci e la felicità che torna (al fianco di) di Sara Calamandrei L'emozione del principe Carlo, che durante il Giubileo di platino ha finalmente ...L'annuncio arriva da Lionard, agenzia specializzata in immobili di lusso. La casa da oltre mille metri quadrati immersa in un parco da 30mila ha cambiato ...Villa Maria di Rogoredo disponde di sette camere da letto, otto bagni, palestra, cinema interno e oltre mille metri di parco ...