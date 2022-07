Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi | ecco quanto ha guadagnato dalla separazione

Pubblicità

Una villa da sogno, immersa nel verde del cuore della Brianza, non lontano da Arcore. Qui Silvio Berlusconi eavevano scelto il loro nido d'amore, con l'ex presidente del Consiglio che, ai tempi della relazione con la neo - moglie di Paola Turci, aveva deciso di acquistarla per lei. ...Villa Maria, la lussuosa dimora che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza Lecchese non lontano da Arcore, pernel 2015, è stata venduta in pochi giorni. Lo precisa Lionard, società del real estate di lusso in accordo con la famiglia Berlusconi. "La proprietà, che è stata oggetto di ...Una villa da sogno, immersa nel verde del cuore della Brianza, non lontano da Arcore. Qui Silvio Berlusconi e Francesca Pascale avevano scelto il loro nido d'amore, con l'ex presidente ...E vissero felici e contente. Ecco, come nelle favole, Francesca Pascale e Paola Turci ora sono ufficialmete mogli. In questi giorni si è parlato molto anche del patrimonio della Pascale che dopo la se ...