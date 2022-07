(Di martedì 5 luglio 2022) Il 5 luglio non è soltanto il giorno dopo l’Indipendence Day negli Stati Uniti ma è anche una ricorrenza decisamente più moderna, il NationalDay. La WWE non ha mancato dire questo giorno, proponendo sui suoi canali social unacon alcune delle sue protagoniste con l’iconico indumento. Charlotte Cora Jade Lacey Evans Kayla Braxton Mandy Rose Liv Morgan Dana Brooke Carmella Raquel

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: La WWE celebra il bikini day con una gallery mozzafiato - - infoitcultura : WWE: Rivelato il possibile poster di SummerSlam 2022 *FOTO* - SpazioWrestling : WWE: Rivelato il possibile poster di SummerSlam 2022 *FOTO* #SummerSlam #WWE - SpazioWrestling : WWE: A poche ore da Raw, John Cena prende di mira una grandissima Superstar *FOTO* #JohnCena #WWE - IsolaWrestling : La leggenda della WWE Road Dogg reagisce alla foto che lo ritrae nei Marines -

Spazio Wrestling

La megastar di YouTube ha usato i social media per dare la notizia e condividere ledella sua visita al quartier generale della.' WrestleMania Backlash 2022/ Wrestling, info streaming ...Logan Paul ha firmato con laLa notizia è arrivata nella giornata di ieri con un post ufficiale di Logan sui social: unache lo ritrae assieme a Triple H e alla moglie Stephanie McMahon, da ... WWE: Rivelato il possibile poster di SummerSlam 2022 *FOTO* Il 5 luglio non è soltanto il giorno dopo l'Indipendence Day negli Stati Uniti ma è anche una ricorrenza decisamente più moderna, il National Bikini Day. La WWE non ha mancato di celebrare questo gior ...Il 20 settembre 2021 la WWE aveva eliminato l’iconico “Woooo” di Ric Flair dalla sua sigla durante la puntata di Raw perché in quel momento il Nature Boy era nel bel mezzo di uno scandalo legato all’e ...