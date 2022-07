Fondi, nido di tartaruga Caretta Caretta: meraviglia sulla spiaggia (FOTO) (Di martedì 5 luglio 2022) Non è certo una novità, eppure ogni volta è sempre una meraviglia ‘incappare’ nei nidi di tartaruga Caretta Caretta. Anche quest’anno, infatti, il litorale fondano è stato ‘prescelto’, dopo due anni esatti dalla nidificata record in zona Holiday. Ora, come fa sapere il Comune, la scorsa notte una tartaruga marina ha depositato le uova sulla spiaggia di Capratica, nel tratto di arenile libero, a sud del lido ‘San Salvador’, quasi al confine con la vicina spiaggia di Sperlonga. tartaruga Caretta Caretta a Fondi L’area è stata transennata dagli operatori di TartaLazio, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Non è certo una novità, eppure ogni volta è sempre una‘incappare’ nei nidi di. Anche quest’anno, infatti, il litorale fondano è stato ‘prescelto’, dopo due anni esatti dalla nidificata record in zona Holiday. Ora, come fa sapere il Comune, la scorsa notte unamarina ha depositato le uovadi Capratica, nel tratto di arenile libero, a sud del lido ‘San Salvador’, quasi al confine con la vicinadi Sperlonga.L’area è stata transennata dagli operatori di TartaLazio, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ...

