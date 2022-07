Fisco, Marattin a Manageritalia: "Serve una riforma strutturale per sistema certo ed equo" (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “La riforma fiscale è pronta, ma non porterà a nulla senza i decreti attuativi. È una macchina potente che va alimentata e guidata e ora tocca al governo farla correre raccogliendo il consenso degli italiani”. A dirlo Luigi Marattin, relatore riforma fiscale e presidente commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha aperto l'incontro nella sede di Comin & partners in piazza SS. Apostoli a Roma 'La riforma fiscale: benefici e prospettive' organizzato da Manageritalia. “L'attuale legge fiscale - ha detto anche Marattin - risale al 1969 e nel frattempo si sono succedute una serie infinita di norme e interventi che hanno reso difficilmente comprensibile per gli operatori e i contribuenti la sua interpretazione. Oggi abbiamo portato avanti con ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Lafiscale è pronta, ma non porterà a nulla senza i decreti attuativi. È una macchina potente che va alimentata e guidata e ora tocca al governo farla correre raccogliendo il consenso degli italiani”. A dirlo Luigi, relatorefiscale e presidente commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha aperto l'incontro nella sede di Comin & partners in piazza SS. Apostoli a Roma 'Lafiscale: benefici e prospettive' organizzato da. “L'attuale legge fiscale - ha detto anche- risale al 1969 e nel frattempo si sono succedute una serie infinita di norme e interventi che hanno reso difficilmente comprensibile per gli operatori e i contribuenti la sua interpretazione. Oggi abbiamo portato avanti con ...

Pubblicità

ItaliaViva : Fisco: @marattin, spero delega in Gazzetta questa estate - marattin : Il 1 giugno @ItaliaViva lanciò questa proposta: permettiamo ai cittadini di rateizzare di più e senza burocrazia i… - marattin : È appena stato approvato il mio emendamento al DL Aiuti che rende più facile e meno burocratico rateizzare i debiti… - StraNotizie : Fisco, Marattin a Manageritalia: 'Serve una riforma strutturale per sistema certo ed equo' - TV7Benevento : Fisco, Marattin a Manageritalia: 'Serve una riforma strutturale per sistema certo ed equo' -… -