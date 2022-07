Fiorentina, Pradè: «Torreira? Lo consideravo una bandiera, ma ha rifiutato la nostra proposta» (Di martedì 5 luglio 2022) Il d.s. della Fiorentina Pradè ha parlato del calciomercato viola spiegando anche la vicenda legata all’addio di Torreira Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, in conferenza stampa ha parlato del calciomercato viola spiegando anche la vicenda legata all’addio di Lucas Torreira. Torreira – «Partiamo dall’inizio, con l’arrivo di Lucas che ci ha dato tanto dal punto di vista tecnico e va ringraziato. Io l’ho chiamato i primi giorni di aprile per discutere la sua situazione. Per fare il prestito con diritto abbiamo dovuto mettere una cifra che permettesse all’Arsenal di non fare una minusvalenza. Ad aprile l’abbiamo chiamato per fare un quinquennale per fare un ammortamento di cinque anni. Per noi comprare un calciatore del ’96 in un’operazione di più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il d.s. dellaha parlato del calciomercato viola spiegando anche la vicenda legata all’addio diDaniele, direttore sportivo della, in conferenza stampa ha parlato del calciomercato viola spiegando anche la vicenda legata all’addio di Lucas– «Partiamo dall’inizio, con l’arrivo di Lucas che ci ha dato tanto dal punto di vista tecnico e va ringraziato. Io l’ho chiamato i primi giorni di aprile per discutere la sua situazione. Per fare il prestito con diritto abbiamo dovuto mettere una cifra che permettesse all’Arsenal di non fare una minusvalenza. Ad aprile l’abbiamo chiamato per fare un quinquennale per fare un ammortamento di cinque anni. Per noi comprare un calciatore del ’96 in un’operazione di più ...

Pubblicità

sportface2016 : #Fiorentina, il ds Daniele #Pradé: 'Siamo interessati a #Jovic e #Dodo, ma non penso chiuderemo in due giorni' - Fiorentinanews : Pradè 'Rinnovo #Italiano era nostro obiettivo numero uno. Ha un grande fuoco e la squadra lo segue' #Fiorentina - CalcioNews24 : Il d.s. della #Fiorentina #Pradè svela i retroscena sul mancato riscatto di #Torreira - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Pradè 'Obiettivo fare meglio, Jovic? Trattiamo' - lolloviola10 : 'Tutti noi in #Fiorentina abbiamo scelto #Amrabat' Daniele #Pradè 05/07/2022 -

Fiorentina, parla Pradè: 'Jovic e Dodò ci piacciono, stiamo trattando' / DIRETTA Daniele Pradè Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, fa il punto sul mercato viola proprio in avvio di stagione 2022 - 23. "Abbiamo scelto di incontrarci all'inizio della stagione per fare il punto, sono state dette molte cose. Calciomercato Fiorentina: Praet, pronti 7 milioni FIRENZE - Sarà formalizzata oggi la prima proposta della Fiorentina al Leicester per il cartellino di Dennis Praet: dopo i contatti preliminari, proseguiti ...almeno il doppio - ma non per questo Pradè ... DanieleIl direttore sportivo della, Daniele, fa il punto sul mercato viola proprio in avvio di stagione 2022 - 23. "Abbiamo scelto di incontrarci all'inizio della stagione per fare il punto, sono state dette molte cose.FIRENZE - Sarà formalizzata oggi la prima proposta dellaal Leicester per il cartellino di Dennis Praet: dopo i contatti preliminari, proseguiti ...almeno il doppio - ma non per questo...