Fiorentina | Pradé | 'Ecco perché non abbiamo chiuso per Grillitsch

(Di martedì 5 luglio 2022) Daniele Pradè, ds della, ha spiegato in conferenza stampa i motivi della mancata chiusura dell'affare: "Lo...

Pubblicità

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Fiorentina, Pradè: “Valuteremo Zurkowski” #empolifc - sportli26181512 : Fiorentina, clamoroso Kokorin: 'Italiano ha scelto, così cambia tutto': Nel corso della conferenza stampa, il ds de… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Fiorentina: Pradè 'arriva Gollini, lavoriamo su Jovic' Mandragora farà bene, con Torreira divergenze sull'accordo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Raduno Fiorentina, ma ci sono casi covid Il ds Pradè: 'Non siamo preoccupati, meglio ora che più avanti' - SpazioInter : Milenkovic-Inter, novità sul futuro del difensore: le parole del ds Pradè! - -

Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa, il ds dellaDaniele Pradè ha parlato anche del futuro del russo Kokorin : 'L'operazione non è andata bene, me ne sono sempre assunto la responsabilità. Ma nell'ultimo periodo ha fatto bene e anche ...Dopo i colpi di ieri di Empoli (che ha preso Satriano dall'Inter) Torino (Bayeye) e(Mandragora) oggi è il turno della Roma annunciare il suo terzo acquisto ufficiale. Ecco tutti gli ...