Fiorentina | Pradè | ‘Come è andata con Torreira | preso Gollini Se arriva una big | via Milenkovic Su Grillitsch | Dodò e Jovic ’ | Primapagina

Fiorentina, Pradè: 'Come è andata con Torreira, preso Gollini. Se arriva una big, via Milenkovic. Su Grillitsch, Dodò e Jovic..'

2022-07-05 13:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Questa mattina il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha partecipato ad una conferenza stampa all'intero dello Stadio Artemio Franchi, all'interno della quale il dirigente ha avuto modo di trattare alcuni dei temi del calciomercato gigliato. Queste le sue parole: "Abbiamo aspettato l'inizio della stagione per incontrarci in maniera di fare un punto più completo di ciò che è successo in questi mesi. Il campionato è finito il 29 maggio e non abbiamo avuto più occasione di incontrarci. Sono uscite tante voci ed indiscrezioni in queste settimane ed oggi sono qui per fare chiarezza e un punto finale sulla stagione precedente. Secondo noi è stata una grande stagione anche se è vero che potevamo fare qualcosa in più, perché ad un certo punto potevamo arrivare ...

