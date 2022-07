Fiorentina, parla Pradè: 'Milenkovic? Decideremo insieme' / DIRETTA - Sport - Calcio - lanazione.it (Di martedì 5 luglio 2022) Daniele Pradè Il direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, fa il punto sul mercato viola proprio in avvio di stagione 2022 - 23. "Abbiamo scelto di incontrarci all'inizio della stagione per ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 luglio 2022) DanieleIl direttoreivo della, Daniele, fa il punto sul mercato viola proprio in avvio di stagione 2022 - 23. "Abbiamo scelto di incontrarci all'inizio della stagione per ...

Pubblicità

PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: ?? #Pradè spiega in conferenza stampa la situazione di #Torreira ?? Dodo e Jovic non chiusi, Gollini vicino #LabaroViola #F… - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: ?? #Pradè spiega in conferenza stampa la situazione di #Torreira ?? Dodo e Jovic non chiusi, Gollini vicino #LabaroViola #F… - LabaroViola_ : ?? #Pradè spiega in conferenza stampa la situazione di #Torreira ?? Dodo e Jovic non chiusi, Gollini vicino… - kodak91552516 : E la Fiorentina parla, dopo aver invocato chiarezza ci pensa Pradè. Si toglie il sasso della non contentezza percep… - bittyok : @NiccolGorini4 @JanoSavina @DucaAndrea85 STO SCHIFOSO PARLA DI EMPOLI QUANDO DIOBOIA LAZIO, FIORENTINA, VERONA, ATA… -