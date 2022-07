Fiorentina | falsi positivi al Covid-19 | problemi con il macchinario dell’istituto d’analisi

(Di martedì 5 luglio 2022) Tamponi da rifare in casa, dove sono stati riscontrati deicon il. A comunicarlo in una nota è stata la società, che ha spiegato come il gruppo squadra abbia dovuto effettuare dei nuovi tamponi. Sospiro di sollievo dunque per i viola dopo letà al-19 riscontrate nella giornata di ieri. SportFace.

