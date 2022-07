Festival Liberevento | il 7 e 8 luglio si alza il sipario dell’XI edizione con Daria Bignardi e Stefania Andreoli

(Di martedì 5 luglio 2022) IGLESIAS – L’XIdelCulturaleaprirà i battenti ad Iglesias, nel suggestivo Chiostro di San Francesco, con i primi due appuntamenti in programma rispettivamente il 7 e l’8. Giovedì 7l’ospite della prima serata sarà(foto), giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Alle ore 21.30 presenterà il suo libro “Libri che mi hanno rovinato la vita”. Partendo dalle passioni letterarie, alla base della sua formazione, lasi confesserà “narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere se stessi attraverso le proprie zone d’ombra”. A dialogare con l’autrice sarà Celestino Tabasso, giornalista e presidente dell’Assostampa. Venerdì 8l’ospite della seconda ...

