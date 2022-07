Ferrari, Binotto dopo Silverstone: “Leclerc si rifarà: si vince e si perde insieme” (Di martedì 5 luglio 2022) Modena – Il ritorno alla vittoria a Silverstone, il primo successo in Formula 1 di Carlos Sainz (leggi qui) e la dimostrazione di una certa superiorità della monoposto Ferrari vanno di pari passo con la consapevolezza del deludente quarto posto di Charles Leclerc, che invece era al comando prima dell’ingresso della safety car. Il giorno dopo a Maranello i temi da affrontare, tecnici e psicologici, sono stati tanti, e a darne, in parte, conto è lo stesso team principal, Mattia Binotto, attraverso il sito della scuderia, dicendo anzitutto di essere soprattutto “contento” per una vittoria della Ferrari in un circuito come Silverstone, “soddisfatto per la fantastica prova” di Sainz e altrettanto insoddisfatto del risultato di Leclerc, di cui capisce ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022) Modena – Il ritorno alla vittoria a, il primo successo in Formula 1 di Carlos Sainz (leggi qui) e la dimostrazione di una certa superiorità della monopostovanno di pari passo con la consapevolezza del deludente quarto posto di Charles, che invece era al comando prima dell’ingresso della safety car. Il giornoa Maranello i temi da affrontare, tecnici e psicologici, sono stati tanti, e a darne, in parte, conto è lo stesso team principal, Mattia, attraverso il sito della scuderia, dicendo anzitutto di essere soprattutto “contento” per una vittoria dellain un circuito come, “soddisfatto per la fantastica prova” di Sainz e altrettanto insoddisfatto del risultato di, di cui capisce ...

