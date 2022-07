(Di martedì 5 luglio 2022) Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a: 30 gg. dise ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. A titolo di esempio, il … Questo ed altri contenuti su L'articolo .

Pubblicità

Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Ferie: quali assenze riducono i giorni spettanti - orizzontescuola : Ferie: quali assenze riducono i giorni spettanti - storia_le : Con l'Iron & Steel Act anche l'industria siderurgica fu nazionalizzata nel 1951, portando la percentuale dell'econo… - scuolainforma : Ferie scuola, in quali casi i docenti o il dirigente scolastico possono interromperle? - ilsuonatoredi : RT @ilgiornale: Il Codacons ricorda a quali norme del Codice civile possiamo fare appello per ottenere un rimborso se il Covid ci impedisce… -

Scuolainforma

... drante iil personale è stato 'decimato' da malattia. Ora che tutti sono finalmente guariti ... per dar modo al personale di andare in...estive dopo due anni difficili per affrontare il covid e quindi rischiamo sulla sanita' tra, ... troppi ritardi: si corre ai ripari 'Il numero dei casi di infezione da Covid, molti dei... Ferie scuola, in quali casi i docenti o il dirigente scolastico possono interromperle "Siamo anche - ha aggiunto - nel periodo delle ferie estive dopo due anni difficili per affrontare il covid e quindi rischiamo sulla sanità tra ferie, contagiati, e Usca nella precarietà. In queste co ...Sono 128 le uscite volontaria sulle 150 concordate nell'ambito dell'accordo Elica di Fabriano (Ancona). Di queste 110 già formalizzare e 18 che usciranno entro la fine di ottobre. (ANSA) ...