Federica Panicucci alle Maldive, vacanza paradisiaca formato famiglia (Di martedì 5 luglio 2022) “In acqua fino alle 9 di sera, poi al ristorante, è tutto molto bello!”. Federica Panicucci è alle Maldive e posta scatti da sogno del suo fisico mozzafiato in bikini disteso sulla sabbia. Panorami incantevoli di una vacanza formato famiglia. Infatti, con lei ci sono anche Mattia e Sofia, i figli avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Sulla sabbia Federica disegna un cuore per il compagno Marco Bacini. La Panicucci è uno spettacolo. Bikini striminziti e fisico scolpito e perfetto per immagini ad alto tasso erotico dalla sabbia incontaminata del resort in cui la famigliola alloggia. Cammina sul bagnasciuga e si lascia filmare mentre cammina come una modella sulla passerella tra sorrisi e capelli sciolti al vento. Al ... Leggi su blog.libero (Di martedì 5 luglio 2022) “In acqua fino9 di sera, poi al ristorante, è tutto molto bello!”.e posta scatti da sogno del suo fisico mozzafiato in bikini disteso sulla sabbia. Panorami incantevoli di una. Infatti, con lei ci sono anche Mattia e Sofia, i figli avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Sulla sabbiadisegna un cuore per il compagno Marco Bacini. Laè uno spettacolo. Bikini striminziti e fisico scolpito e perfetto per immagini ad alto tasso erotico dalla sabbia incontaminata del resort in cui la famigliola alloggia. Cammina sul bagnasciuga e si lascia filmare mentre cammina come una modella sulla passerella tra sorrisi e capelli sciolti al vento. Al ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - facciolananna1 : Cioè hanno preferito la Panicucci a magari una d'Urso. Consideriamo che Federica non conduce una trasmissione da te… - fede_panicucci : RT @MediasetTgcom24: Federica Panicucci alle Maldive, vacanza paradisiaca formato famiglia #federicapanicucci #marcobacini #mariofargetta… - zazoomblog : Federica Panicucci in vacanza alle Maldive: Relax mode on - #Federica #Panicucci #vacanza - zazoomblog : Federica Panicucci alle Maldive? Prima così e poi... proibita e pazzesca a 54 anni Guarda - #Federica #Panicucci… -