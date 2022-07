Federica Panicucci alle Maldive? Prima così e poi proibita e pazzesca a 54 anni | Guarda

(Di martedì 5 luglio 2022), il paradiso che si sta concedendo, per una vacanza a stagione televisiva finito. La sintesi della sua giornata la offre lei, su Instagram, laddove nelle stories commenta: "In acqua fino9 di sera, poi al ristorante, è tutto molto bello!". Il paradiso, appunto. E sul suo profilo social si mostra in bikini, mentre corre sul bagnasciuga e poi sdraiata sulla spiaggia bianca. Panorami mozzafiato: quello dellee quello del suo corpo, strepitoso a 54ed esaltato dal bikini striminzito che sfoggia per l'occasione. Insieme a lei sugli atolli ecco i figli Mattia e Sofia, avuti con l'ex compagno Mario Fargetta. Dunquedisegna un cuore sulla sabbia, una dedica al suo compagno, Marco ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - MediasetTgcom24 : Federica Panicucci alle Maldive, vacanza paradisiaca formato famiglia #federicapanicucci #marcobacini… - redazionerumors : La conduttrice ha messo da parte i suoi impegni di lavoro per volare alle Maldive e godersi l'estate. Sul suo profi… - CharlieDB : @stanzaselvaggia Estate2022 Non ti starai mica perdendo la vacanza di Federica Panicucci?!? O la pubblicità del… - DonnaGlamour : Federica Panicucci, vacanze di lusso alle Maldive: quanto spende nel resort costosissimo -

Yahoo Eurosport IT

non ha età, la bellissima presentatrice si mostra in costume ed un trionfo di bellezza. Il web impazzisce per lei : 'Sei leggenda'. Nata nel 1967,è una delle ...La nota presentatricesi rilassa con tutta la famiglia alle Maldive e non bada a spese per la sua vacanza. Una meta paradisiaca per una presentatrice celestiale.si rilassa in vacanza ... Cosa mangia Federica Panicucci La dieta della conduttrice Da alcuni anni è una presenza fissa delle estati televisive italiane con Battiti Live, di cui è conduttore e direttore artistico ...La nota presentatrice Federica Panicucci si rilassa con tutta la famiglia alle Maldive e non bada a spese per la sua vacanza.