(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Nel 2021 i premi complessivi Vita e Danni hanno raggiunto 140 miliardi di euro, in aumento del 3,8%, tornando così al livello del 2019. Nel dettaglio, nel ramo Vita la raccolta ha raggiunto i 106 miliardi, in crescita del 4,5%. Nel ramo Danni è stata pari a 34,1 miliardi, in aumento del 2%. I premi Rc Auto sono calati del 4,5% ma compensati dall'aumento di quasi il 6% degli altri rami Danni. Sono i dati diffusi dalla presidente dell', Maria Bianca, nel corso della sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione. Gli investimenti complessivi, ha illustrato, hanno sfiorato i 1.050 miliardi, circa il 60% del Pil "ed è proseguito il trend di diversificazione di portafoglio con l'incremento di asset alternativi". "Nei primi mesi del 2022, malgrado il balzo dell'inflazione, si registrano ...

Pubblicità

Affaritaliani : Inflazione, Farina (Pres. Ania): 'Scoraggia risparmiatori ma adegueremo offerta' - MilanoFinanza : Assiurazioni, Farina (Ania): contro il rialzo dei tassi e l'inflazione servono riforme normative - Affaritaliani : Farina: 'Ania vuole investire in complementarità con il Pnrr' - MECSPE : RT @aniaufficiale: #Assemblea2022ANIA, ci siamo! Inizio alle 10.30. Diretta su - MECSPE : RT @aniaufficiale: 'Uniti e senza retorica, sotto la nostra bandiera, potremmo superare come abbiamo già fatto, momenti complessi, difficil… -

Adnkronos

Tasso penetrazione nel comparto al 7 - 8% . Le coperture assicurative nel settore agricolo in Italia "sono bassissime" osserva la presidente dell'Maria Biancainterpellata sul tema dei danni legati alla siccita' al termine dell'assemblea dell'. Con le coperture assicurative nel settore agricolo "siamo al 7 - 8% malgrado ci siano ...'Ed allora, come ha detto il presidente dell', Maria Bianca, tutti noi dobbiamo trovare la forza ed il coraggio di guardare oltre l'orizzonte di un presente complesso e problematico. ... Farina (Ania): "Paese ancora sottoassicurato" Sono i dati diffusi dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. Gli investimenti complessivi, ha illustrato ancora, hanno ...L'assemblea annuale dell'Ania: le compagnie assicurative italiane si dimostrano resilienti e non servono allarmismi. La domanda di protezione cresce ma l'Italia rimane sottoassicurata, come dimostra l ...