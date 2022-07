Farina Ania | “Paese ancora sottoassicurato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 i premi complessivi Vita e Danni hanno raggiunto 140 miliardi di euro, in aumento del 3,8%, tornando così al livello del 2019. Nel dettaglio, nel ramo Vita la raccolta ha raggiunto i 106 miliardi, in crescita del 4,5%. Nel ramo Danni è stata pari a 34,1 miliardi, in aumento del 2%. I premi Rc Auto sono calati del 4,5% ma compensati dall’aumento di quasi il 6% degli altri rami Danni. Sono i dati diffusi dalla presidente dell’, Maria Bianca, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. Gli investimenti complessivi, ha illustrato, hanno sfiorato i 1.050 miliardi, circa il 60% del Pil “ed è proseguito il trend di diversificazione di portafoglio con l’incremento di asset alternativi”. “Nei primi mesi del 2022, malgrado il balzo dell’inflazione, si registrano prezzi in ...