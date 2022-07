Falsa promotrice finanziaria | truffa persone sottraendo 160mila euro Arrestata

(Di martedì 5 luglio 2022) Un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo sono stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economicodella Guardia di Finanza di Taranto, nei confronti di una donna, che alla luce delle indagini sin qui svolte, si sarebbe qualificatamente comeraggirando diversi clienti ai quali avrebbe sottratto risparmi per 162 mila. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno evidenziato che l’indagata avrebbe rappresentato di operare per conto di una nota società di gestione del risparmio, carpendo la fiducia degli investitori, prevalentemente pensionati e imprenditori, prospettando loro facili guadagni con la sottoscrizione di investimenti finanziari a basso rischio e la ...

