Europei giovanili paralimpici | il bottino azzurro Spicca il portabandiera cosentino Imperio

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO #Eurojunior2022 Oro e bronzo per le 4×100 sl dell’Italia! Galossi da record nei 200 sl - NuovaScintilla : RT @agensir: Giochi europei paralimpici giovanili: l’Italia chiude al terzo posto gli #Epyg2022 con 42 medaglie. Pancalli (Cip), “una nuova… - EmMicucci : RT @agensir: Giochi europei paralimpici giovanili: l’Italia chiude al terzo posto gli #Epyg2022 con 42 medaglie. Pancalli (Cip), “una nuova… - marco_calvarese : RT @agensir: Giochi europei paralimpici giovanili: l’Italia chiude al terzo posto gli #Epyg2022 con 42 medaglie. Pancalli (Cip), “una nuova… - Sport24h_it : Con la cerimonia di chiusura al Pajulahti Hall è calato il sipario sulla sesta edizione degli EPYG 2022, i Giochi E… -

OA Sport

...da capitano con la Nazionale under 18 aglidi Volos in Grecia due anni fa e dopo la medaglia di bronzo individuale alla Gara delle Schiacciate in Argentina durante i Giochi olimpici...Sia per conquistare punti utili alle prossime olimpiadiche si terranno in Senegal. Sia ... Bronzo agli2021 e bronzo aglidi Praga. Al secondo incontro batteva l'atleta ... Nuoto, Europei giovanili 2022: oro e bronzo per le 4x100 sl dell'Italia! Galossi da record nei 200 sl Si chiude la spedizione dell’Atletica paralimpica azzurra agli Europei giovanili di Pajulahti, insieme alla delegazione del Comitato Italiano Paralimpico.Pessina nella squadra della sua città, sarà capitano. Studente di Economia con una borsa di studio, il centrocampista torna alla squadra con cui ha fatto le giovanili ...