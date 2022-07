Europei femminili, è tutto pronto: le favorite e le speranze dell’Italia (Di martedì 5 luglio 2022) Si avvicina un appuntamento molto importante per gli appassionati di calcio. La tredicesima edizione dei Campionati Europei femminili di calcio prende il via domani sera, all’Old Trafford di Manchester, con la sfida tra le padrone di casa dell’Inghilterra e l’Austria. Le due formazioni sono state semifinaliste nell’ultima edizione, svoltasi in Olanda nel 2017, dove a trionfare furono le Orange. Gli esperti Sisal prevedono un torneo molto combattuto con la Spagna che parte davanti a tutti nella griglia dei favoriti. Le Furie Rosse vogliono il primo titolo continentale della loro storia e sono solo alla quarta partecipazione della manifestazione avendo come miglior risultato le semifinali del 1997. Il successo delle iberiche è offerto a 4,50. Alle spalle della Spagna si piazza proprio l’Inghilterra padrona di casa che, sospinta dal pubblico, cerca il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Si avvicina un appuntamento molto importante per gli appassionati di calcio. La tredicesima edizione dei Campionatidi calcio prende il via domani sera, all’Old Trafford di Manchester, con la sfida tra le padrone di casa dell’Inghilterra e l’Austria. Le due formazioni sono state semifinaliste nell’ultima edizione, svoltasi in Olanda nel 2017, dove a trionfare furono le Orange. Gli esperti Sisal prevedono un torneo molto combattuto con la Spagna che parte davanti a tutti nella griglia dei favoriti. Le Furie Rosse vogliono il primo titolo continentale della loro storia e sono solo alla quarta partecipazione della manifestazione avendo come miglior risultato le semifinali del 1997. Il successo delle iberiche è offerto a 4,50. Alle spalle della Spagna si piazza proprio l’Inghilterra padrona di casa che, sospinta dal pubblico, cerca il ...

