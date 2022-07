Pubblicità

Reemul64 : RT @MarinaRenataCo1: Cliccate qui è gratis e sicuro ed offrirete crocchette a questi poveri cani della Serbia. Manca cibo in rifugio e x st… - MarinaRenataCo1 : Cliccate qui è gratis e sicuro ed offrirete crocchette a questi poveri cani della Serbia. Manca cibo in rifugio e x… - VISCONTIMARINA : RT @VISCONTIMARINA: Provide better medical infrastructure for Animals in distress in India - Firma la petizione! - VISCONTIMARINA : Provide better medical infrastructure for Animals in distress in India - Firma la petizione! - MarinaRenataCo1 : Cliccate qui è gratis e sicuro ed offrirete crocchette a questi poveri cani della Serbia. Cibo che x loro è la vita… -

RomaToday

It is estimated that Silla people might have raised theseas live stocks and used themfarming or meat. The investigation team especially focused onthat are hard to live with ...Invia la protesta ai ministri europei cliccando qui * Animal Equality,Friends Croatia, Animal Society, Caai, Ciwf, Dierencoalitie, Eurogroup, Four Paws, Free, Gaia, Green Rev Institute, Hsi, L214, Loomus, Mszel, Nevidimi Zhivotni, Obraz, Oipa, Pfo, Tierschutz Austria, Vgt Guarda e scarica le foto Guarda il video su YouTube EU for Animals: il Commissario europeo per il benessere animale A report by conservation organisation WWF has claimed that two-fifths of the UK's arable land is being used to grow crops to feed farmed animals.Hikvision has begun working with environmental protection partners to provide intelligent video technologies to help protect pangolins, ancient creatures that appeared in fossil records possibly going ...