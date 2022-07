Escursionista spagnolo non si presenta al lavoro a Londra: avviate le ricerche, trovato morto sulle Dolomiti (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stato ritrovato morto l’Escursionista spagnolo, le cui ricerche erano state avviate ieri su richiesta del fratello poiché non si era presentato al lavoro a Londra dove risiede, lungo il percorso dell’Alta via n. 1 delle Dolomiti. Il 30enne era al termine della traversata che stava percorrendo in solitaria ma ha sbagliato sentiero cadendo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stato ril’, le cuierano stateieri su richiesta del fratello poiché non si erato aldove risiede, lungo il percorso dell’Alta via n. 1 delle. Il 30enne era al termine della traversata che stava percorrendo in solitaria ma ha sbagliato sentiero cadendo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

