Commenta per primo Dall'Inghilterra sono sicuri: Christiangiocherà ancora in Premier League . Dopo il Brentford, il centrocampista danese, ex Inter , passerà al Manchester United , club con cui avrebbe trovato già un accordo di massima per prossima ...dunque il primo tassello di una nuova gestione all'insegna della qualità e del gioco collettivo, caratteristiche troppo spesso mancate a Manchester (sponda rossa) in questi ultimi anni. ... Eriksen, sarà ancora Premier: vicino l'accordo con il Manchester United