(Di martedì 5 luglio 2022) I2022 didell’si svolgeranno in Danimarca, nell’impianto sportivo equestre di Herning dall’8 al 14 agosto: si tratta della prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alle Olimpiadi di. Le prime 5 classificate della prova a squadre, ad esclusione della Francia, già qualificata aiin qualità di Paese ospitante, otterranno ilper la prossima rassegna olimpica. L’Italia ha già selezionato 10 cavalieri e 14 cavalli per la rassegna iridata. Tra i binomi inclusi in questa lista, entro il 25 luglio, data di scadenza delle iscrizioni nominali, la commissione di selezione comunicherà una short list di 5 binomi titolari più 2 di riserva per i ...

E di converso portare sulla ribalta anche i cavalli dell', che hanno pochissimi ... Assenti giustificati iin Nazionale per lo Csio 5* di Rotterdam (Alfonso, Bucci, Camilli, la ...I Mondiali 2022 di completo dell'si svolgeranno in Italia, nell'impianto sportivo equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro (Roma) dal 15 al 25 settembre: si tratta della prima occasione per qualificare una squadra ... Equitazione, i convocati dell'Italia per i Mondiali di salto ostacoli: in palio 5 pass per i Giochi di Parigi 2024 Convocazione azzurra per Giulia Mattioli. La 19enne pesarese, allenata da Andrea Messersì, è stata chiamata a far parte della squadra che rappresenterà l’Italia nella categoria Young Riders (nazionale ...I due fratelli nisseni sono due "emigranti d'oro" e adesso svettano nell'atletica con Alice numero uno in Italia sui 400 e già azzurra ai Giochi di Tokyo e nell'ippica con Rosario fantino internaziona ...