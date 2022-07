Empoli, UFFICIALE: preso Marin dal Cagliari (Di martedì 5 luglio 2022) Razvan Marin è un nuovo centrocampista dell'Empoli. Classe 1996, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Cagliari:... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Razvanè un nuovo centrocampista dell'. Classe 1996, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal:...

Pubblicità

forumJuventus : Ultime di calciomercato: ???? Ufficiale Vrioni al al New England Revolution per circa 4 mln ???? Fatta per il presti… - CalcioOggi : Empoli, ufficiale l'arrivo di Razvan Marin: il comunicato del club - - sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE: arriva Marin dal Cagliari: Come riportato sui propri canali social, l'Empoli ha ufficializzato l… - CalcioOggi : Calciomercato Empoli, ufficiale: dal Cagliari ecco Marin - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Calciomercato Empoli, ufficiale: dal Cagliari ecco Marin: Il centrocampista approda in azzurro a titolo temporaneo… -