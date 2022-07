Empoli, acquistato dal Benfica Tyronne Ebuhei: contratto fino al 2025 (Di martedì 5 luglio 2022) L’Empoli ha annunciato di “aver acquisito a titolo definitivo dal Benfica il diritto alle prestazioni sportive di Tyronne Ebuhei“. “Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025“, si legge ancora nella nota della società toscana. Il difensore di nazionalità nigeriana e olandese, nato ad Haarlem il 16 dicembre 1995, è cresciuto nei settori giovanili di DSOV, Hoofddorp, Young Boys, HFC EDO Zaterdag e ADO Den Haag. Proprio con quest’ultimo club ha poi esordito in Eredivisie all’età di 19 anni. Nel 2018 è approdato al Benfica, che dopo due stagioni lo gira in prestito al Twente. Nel campionato del ritorno in Olanda il calciatore colleziona 34 presenze e nell’estate 2021 approda, sempre con la formula del prestito, in Serie A al Venezia, ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) L’ha annunciato di “aver acquisito a titolo definitivo dalil diritto alle prestazioni sportive di“. “Il calciatore ha firmato unal 30 giugno“, si legge ancora nella nota della società toscana. Il difensore di nazionalità nigeriana e olandese, nato ad Haarlem il 16 dicembre 1995, è cresciuto nei settori giovanili di DSOV, Hoofddorp, Young Boys, HFC EDO Zaterdag e ADO Den Haag. Proprio con quest’ultimo club ha poi esordito in Eredivisie all’età di 19 anni. Nel 2018 è approdato al, che dopo due stagioni lo gira in prestito al Twente. Nel campionato del ritorno in Olanda il calciatore colleziona 34 presenze e nell’estate 2021 approda, sempre con la formula del prestito, in Serie A al Venezia, ...

