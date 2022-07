Emergenza siccità, 9 milioni alla Lombardia. Fontana: «Agricoltura, aiuti anche rimodulando le misure del Pnrr» (Di martedì 5 luglio 2022) La crisi idrica Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di Emergenza per siccità per Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Il presidente lombardo in Consiglio Regionale: «L’impegno resta costante e immutato per fronteggiare una crisi grave», la Giunta al lavoro per sostenere lo «sviluppo di tecniche di coltivazioni alternative a più basso consumo idrico». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 luglio 2022) La crisi idrica Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato diperper, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Il presidente lombardo in Consiglio Regionale: «L’impegno resta costante e immutato per fronteggiare una crisi grave», la Giunta al lavoro per sostenere lo «sviluppo di tecniche di coltivazioni alternative a più basso consumo idrico».

