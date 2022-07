Elisabetta Gregoraci ha nuovo fidanzato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)è uno dei volti più popolari del mondo dello spettacolo. Una donna che è riuscita a trovare il successo grazie alla sua tenacia e dedizione al lavoro, capace di mettersi in gioco in ogni situazione, come abbiamo potuto vedere lo scorso anno quando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo fascino e la sua sensualità hanno conquistato il cuore di Flavio Briatore. L’imprenditore italiano e la showgirl sono stati protagonisti di una lunga storia d’amore dopo un incontro avvenuto nel novembre del 2005. Una relazione però venuta alla ribalta nell’estate dell’anno successivo, occupando tutti i magazine di gossip e cronaca rosa.? Da quando è entrata nel mondo dello spettacolo, la vita ...