Elio e le Storie Tese | Trio Medusa e Cesvi | all’Arena Fiera Bergamo IL CONCERTOZZO | I dettagli

(Di martedì 5 luglio 2022)E LE: il 16 luglioIL! Dalle ore 17.30 una giornata dedicata alla musica, in diretta dalle ore 21.00 su RADIO DEEJAY Si avvicina il giorno de IL, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica diE LE. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dalfin dalla primavera 2020, è sold ...

... Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati edBiffi al Forum di Assago ...di cantare a squarciagola o tornare ad ascoltare live le parole di quei brani che raccontano...Si avvicina il giorno de 'Il Concertozzo', la festa di 'fine sfiga' in programma il 16 luglio all'Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica die letese, Trio Medusa e Cesvi. Un appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020 e che e' gia' sold out. Ci saranno un palco ... Compie 30 anni "Italyan, Rum Casusu Çikti", il capolavoro di Elio e le Storie Tese Meno innovativo e sorprendente di Thor: Ragnarok, Love and Thunder si concentra sul vissuto emotivo del suo protagonista ...Si avvicina il giorno de Il Concertozzo, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa ...