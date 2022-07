(Di martedì 5 luglio 2022) “rappresenta l’utopia, un qualcosa verso cui tendere che riesca a farci stare bene nell’animo, ma contemporaneamente vivere in un mondo più giusto. Qualcosa probabilmente di irraggiungibile, ma che ci permette di continuare a camminare” “” è ilscritto ed arrangiato insieme ad Ale Bavo, per Prisoner Records e distribuito da The Orchard, in uscita venerdì 24 giugno. Il brano vede la partecipazione speciale di Pierpaolo Capovilla, ex voce storica de Il TeatroOrrori e tornato sulle scene come Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Ilha una storia particolare, il testo è stato scritto dal cantante in parte durante un viaggio in Messico e nelle comunità zapatiste nel 2017, ...

Lopinionista : 'Eldorado' è il nuovo singolo degli Ultima Haine: l'intervista - FioriFlavio : @atomidistanti @radiosilvana @LaZanzaraR24 @Radio24_news Ha il pregio di toccare corde interessanti casualmente not… - annunci85 : Nuovo Gratta e Vinci Eldorado SI VINCE ? - TempiReali : @robertocolleluo @raffaellapaita @ItaliaViva @matteorenzi @Corriere wow renzianottto...eravamo diventati il nuovo E… - SenzaBarcode : Eldorado è il nuovo singolo degli ULTIMA HAINE scritto ed arrangiato insieme ad Ale Bavo, per Prisoner Records e di… -

"Eldorado" il nuovo singolo degli Ultima Haine