Ederson, adesso è veramente finita: il saluto social del brasiliano (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Morgan De Sanctis ha mentito, sapendo di mentire. Il neo direttore sportivo della Salernitana lo avrà fatto, presumibilmente, per mettere pressione all'Atalanta. Un gioco che ha dato evidentemente i suoi frutti, considerando la fumata bianca consumatasi. Il centrocampista brasiliano Ederson lascia i granata dopo appena sei mesi e si trasferisce alla corte di Gasperini. Ormai non ci sono più dubbi, tanto che lo stesso giocatore ha salutato i tifosi della Salernitana attraverso il proprio profilo instagram. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

