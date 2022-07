Ecco perché non potrà esistere una nuova Carrà

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 luglio 2022) "Ha toccato i ricordi collettivi, il nostro immaginario. Ciò che ci ha lasciato è la costruzione di se stessa. Ognuno ha la sua Raffaella, un motivo per cui volerle bene. Con o senza paillettes. Ha fatto hit discografiche che riempivano le disocoteche di tutta Italia e oltre e ha condotto prodotti familiari come 'Domenica In' e 'Carramba!'. Senza mai rinunciare alla sua libertà. E' stata soubrette e autrice, cantante e ballerina. Ha fatto radio, tv, cinema. Icona Lgbtq e sex symbol", dice Paolo Armelli. Il suo "L'arte di essere Raffaella" diventa un audiolibro per Audble.it disponibile dal prossimo 8 luglio. Ma, se negli scorsi decenni, ogni bambina ha almeno una volta fatto le piroette sognando il suo caschetto di platino, come la conosceranno le nuove generazioni, alle cui menti bussano (tik-tok, ci sei?) nuove ed effimere icone? Come ...