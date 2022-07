“Dybala lo vedrei bene al Napoli!” | l’agente fa sognare i tifosi azzurri

(Di martedì 5 luglio 2022) Più che una suggestione,è un vero e proprio sogno di mercato per il Napoli della prossima stagione. Le difficoltè per la buonuscita della trattativa sicuramente non mancano: in primis la questione riguardante l’ingaggio, che non è di certo da poco per una squadra che vuole dimezzare il monte ingaggi. Ad oggi il suo futuro è ancora tutto da decidere, con Inter e Milan e Manchester United alla finestra, ma quando si parla di calciomercato tutto è possibile. PauloJuventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)di Jorginho sull’approdo dial Napoli Una trattativa infiammata, così come potrebbe essere infiammato il clima con il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. A parlare dell’argentino ci ha pensato Joao Santos, agente di Jorginho e non solo, intervenuto ai microfoni di ...

... ma ilmigliore, il più efficace, è quello che gioca in attacco, a ridosso dell'area avversaria'. All'Inter servirebbe 'Non ne sono così convinto. Piuttosto lobene nel 4 - 2 - 3 - 1 ...Il web è in tilt: "Non so, ma Icardi al Monza lomolto bene, anzi i suoi 15/20 gol per me li farà tranquillo" e infine: "Tutti a ridere. Per me 0 sorprese. La forza economica ce l'hanno,... Sconcerti: “Grosso equivoco su Dybala. Inter Lo vedrei bene in queste due squadre” Certo, Dybala può fare anche il trequartista, ma il Dybala migliore, il più efficace, è quello che gioca in attacco, a ridosso dell’area avversaria” Continuiamo a pensarlo come trequartista, ma non lo ...Dybala o è un uomo che segna e gioca vicino alla porta, o è una risposta incompleta per chiunque. Mario Sconcerti, attraverso il suo editoriale sul Calciomercato.com, ha espresso la sua opinione in me ...