Dries Mertens e la pazza idea di giocare nel Givova Capri Anacapri. Intanto il belga lancia segnali al Napoli (Di martedì 5 luglio 2022) Da un lato una pazza idea, dall’altro continui segnali d’amore al Napoli: è ancora tutto da scrivere il futuro di Dries Mertens, il miglior marcatore nella storia del club azzurro. Svincolato dallo scorso 30 giugno, l’attaccante in giornata ha lanciato un altro messaggio di riconciliazione al presidente Aurelio de Laurentiis, con un like significativo all’hashtag #MeritiamoUnLietoFine, che sta cercando di convincere la società a tenere Mertens ancora per un anno. In attesa di notizie concrete circa una sua permanenza, sui social continua a rimbalzare una suggestione: l’attaccante belga sarebbe a un passo dal Givova Capri AnaCapri. La squadra campana milita in Eccellenza e approfittando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Da un lato una, dall’altro continuid’amore al: è ancora tutto da scrivere il futuro di, il miglior marcatore nella storia del club azzurro. Svincolato dallo scorso 30 giugno, l’attaccante in giornata hato un altro messaggio di riconciliazione al presidente Aurelio de Laurentiis, con un like significativo all’hashtag #MeritiamoUnLietoFine, che sta cercando di convincere la società a tenereancora per un anno. In attesa di notizie concrete circa una sua permanenza, sui social continua a rimbalzare una suggestione: l’attaccantesarebbe a un passo dalAna. La squadra campana milita in Eccellenza e approfittando ...

Pubblicità

Calciomercatin1 : @MarcoDiMaro Per me Marotta non bluffa. L'operazione dybala nasce prima che si verificasse l'opzione Lukaku. Avendo… - FedericoMarraNA : @MistpocoMist Paragonato a Messi e Ronaldo ovviamente no. Ma in serie a in questi anni pochi sono stati costanti co… - PalloneBucato : Caro #ADL, il grande Dries #Mertens ha mandato il messaggio...ora tocca a te raccoglierlo. E sbrigati pure! #Napoli #SerieA - Rrahmanerica : @salvatorino860 Vero, allora primo precampionato senza Dries Mertens... - Rrahmanerica : Quindi domani primo raduno a Castelvolturno senza Dries Mertens........... -