Dopo Putin, l'Algeria: rovinoso flop di Draghi, come ci stanno ricattando (Di martedì 5 luglio 2022) Ogni giorno che passa la strategia italiana per liberarsi dal gas russo sembra sempre più incerta e, soprattutto, costosa. Non solo per i prezzi più elevati del metano liquido col quale si punta a sostituire una quota delle forniture di Mosca, ma anche perché i partner sui quali il governo fa affidamento per aggirare la Russia iniziano a battere cassa. Il primo Paese a venire allo scoperto è stata l'Algeria, il cardine del programma di diversificazione portato avanti da Palazzo Chigi. Ieri, la società statale algerina Sonatrach ha annunciato di voler aumentare i prezzi del gas, aggiungendo che sono sono in corso trattative con alcuni Paesi europei per la revisione dei contratti. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la compagnia sarebbe intenzionata a indicizzare le forniture alle quotazioni del Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, per massimizzare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Ogni giorno che passa la strategia italiana per liberarsi dal gas russo sembra sempre più incerta e, soprattutto, costosa. Non solo per i prezzi più elevati del metano liquido col quale si punta a sostituire una quota delle forniture di Mosca, ma anche perché i partner sui quali il governo fa affidamento per aggirare la Russia iniziano a battere cassa. Il primo Paese a venire allo scoperto è stata l', il cardine del programma di diversificazione portato avanti da Palazzo Chigi. Ieri, la società statale algerina Sonatrach ha annunciato di voler aumentare i prezzi del gas, aggiungendo che sono sono in corso trattative con alcuni Paesi europei per la revisione dei contratti. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la compagnia sarebbe intenzionata a indicizzare le forniture alle quotazioni del Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, per massimizzare i ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite… - eespulsi22 : RT @fr4nc15_93: Dopo #fornelliaccesi per comprare i carri armati a Putin, abbiamo #RubinettiAperti. Il vostro problema è che la sperimenta… - gpmarcellini : #Putin con l'invasione dell'Ucraina voleva gloria e rispetto per la Russia. Dopo ciò che ha fatto ha ottenuto solo… - marx_xxi : LA ”MOBILITAZIONE” PER LO SCONTRO DIRETTO CON #Mosca , DOPO L’#UCRAINA . #Guerra #Polonia #RegnoUnito #putin #NATO… - CarBencivenga : RT @davcarretta: La Russia si vendica dopo l’umiliazione dell’Isola dei Serpenti: almeno due missili contro immobili residenziali, di cui u… -