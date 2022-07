Docente entra in ruolo dopo anni di supplenze: il Tribunale gli restituisce 7mila euro, l’anzianità di servizio e lo stipendio maggiore (Di martedì 5 luglio 2022) Il Tribunale di Vicenza ha assegnato oltre 7 mila euro, più la rivalutazione, gli interessi e la collocazione stipendiale su un “gradone” maggiore, ad un insegnante della scuola superiore entrato in ruolo nel 2020, dopo anni di supplenze. Il ricorrente, difeso dai legali Anief, "sin dall’anno 2006, è stato in più occasioni assunto con contratto a termine da parte del convenuto Ministero ed allo stesso non è stata riconosciuta la medesima progressione di carriera ed i medesimi diritti, anche di carattere retributivo, riconosciuti ai colleghi in ruolo" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 luglio 2022) Ildi Vicenza ha assegnato oltre 7 mila, più la rivalutazione, gli interessi e la collocazione stipendiale su un “gradone”, ad un insegnante della scuola superioreto innel 2020,di. Il ricorrente, difeso dai legali Anief, "sin dall’anno 2006, è stato in più occasioni assunto con contratto a termine da parte del convenuto Ministero ed allo stesso non è stata riconosciuta la medesima progressione di carriera ed i medesimi diritti, anche di carattere retributivo, riconosciuti ai colleghi in" L'articolo .

